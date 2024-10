Quifinanza.it - Bitcoin sotto attacco, l’Italia alza l’aliquota al 42% dal 2025

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il governo italiano è pronto a fare un giro di vite sui guadagni derivanti dal. Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, hato il tiro: l’idea è portare l’imposta sulle plusvalenze derivanti dae affini dal 26% al 42%. La mossa colpirebbe chi guadagna vendendo criptovalute a un prezzo maggiore rispetto a quello d’acquisto. E attenzione, non è solo un piano: l’aumento potrebbe entrare in vigore già nel, come parte della nuova Manovra finanziaria in lavorazione. Il mercato delle criptovalute, già colpito dall’aumento delle imposte sulle plusvalenze superiori a 2.000 euro lo scorso anno, si troverà ora di fronte a un ulteriore inasprimento.