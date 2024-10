Benevento, droga in una abitazione del centro storico: denunciato un 25enne (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi d’istituto finalizzati al controllo economico del territorio e al contrasto di illeciti, ha effettuato una serie di controlli e sequestrato sostanza stupefacente. In particolare i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Benevento hanno intensificato i controlli anche attraverso l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego di Napoli nelle zone della movida della città. Nel corso del servizio emergeva che nei pressi di un appartamento ubicato nel centro storico vi era un frequente ed insolito viavai di persone. Anteprima24.it - Benevento, droga in una abitazione del centro storico: denunciato un 25enne Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di, nell’ambito dei servizi d’istituto finalizzati al controllo economico del territorio e al contrasto di illeciti, ha effettuato una serie di controlli e sequestrato sostanza stupefacente. In particolare i militari del Gruppo della Guardia di Finanza dihanno intensificato i controlli anche attraverso l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego di Napoli nelle zone della movida della città. Nel corso del servizio emergeva che nei pressi di un appartamento ubicato nelvi era un frequente ed insolito viavai di persone.

Benevento : controlli antidroga all’interno delle scuole - di hashish sequestrati a carico di ignoti. Tale attività è destinata a continuare anche nei prossimi mesi da parte dei Carabinieri del capoluogo sannita che affiancheranno a questi controlli, i consueti incontri con i ragazzi, con appuntamenti informativi nelle scuole sulla Cultura della legalità. (Puntomagazine.it)

Spaccio di droga a Benevento : 26enne agli arresti domiciliari - segnalato assuntore - Tempo di lettura: 2 minutiContinua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite, legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, quotidianamente impegnato per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità. (Anteprima24.it)

Benevento : droga in casa ed era ai domiciliari - denunciato - . L’indagato era agli arresti domiciliari. Raggiunta l’abitazione per i controlli serali, hanno notato la prima incongruenza, ovvero la presenza non autorizzata di una donna. Per questo motivo e per l’atteggiamento della persona hanno eseguito un’attenta perquisizione domiciliare e, infatti, sul comodino della camera da letto hanno rinvenuto grammi 45 circa di hashish. (Puntomagazine.it)