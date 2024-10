Balotelli al Genoa? Le parole di Zangrillo e il futuro della squadra (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’interesse per la possibile riunione tra Mario Balotelli e il Genoa sta crescendo, soprattutto dopo le dichiarazioni di Alberto Zangrillo, presidente del club, che ha parlato della situazione attuale della squadra di Serie A. In un recente intervento su Radio Sportiva, Zangrillo ha espresso la sua ammirazione per Balotelli, evidenziando il potenziale dell’attaccante italiano e la possibilità che possa ritornare a splendere in uno stadio come quello di Genova. Oltre a discutere di Balotelli, il presidente ha anche analizzato le sfide attuali della squadra e la situazione societaria. Gaeta.it - Balotelli al Genoa? Le parole di Zangrillo e il futuro della squadra Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’interesse per la possibile riunione tra Marioe ilsta crescendo, soprattutto dopo le dichiarazioni di Alberto, presidente del club, che ha parlatosituazione attualedi Serie A. In un recente intervento su Radio Sportiva,ha espresso la sua ammirazione per, evidenziando il potenziale dell’attaccante italiano e la possibilità che possa ritornare a splendere in uno stadio come quello di Genova. Oltre a discutere di, il presidente ha anche analizzato le sfide attualie la situazione societaria.

“Sono convinto che Balotelli al Genoa possa tornare ad essere il grande giocatore che è stato” : parla il presidente Zangrillo - Però penso di poter dare ancora qualcosa, ovvero monitorare e favorire un percorso lineare che consenta al Genoa di riprendere quei sogni che, magari in modo un po’ americano, erano stati prospettati tre anni fa”. Dopo un’estate di fake news, di allenamenti in solitario e serate estive finite sull’asfalto Mario Balotelli sarebbe pronto a tornare in Italia tre anni dopo l’ultima volta (stagione ... (Ilfattoquotidiano.it)

