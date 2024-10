Avellino, ancora aggressioni in carcere: la denuncia del SAPPE (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Una ordinaria giornata di follia”: è con questo amaro commento che Tiziana Guacci, segretario per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, sintetizza quel che avvenuto nelle ultime ore nella Casa circondariale di Bellizzi Irpino, da molto tempo ormai al centro delle cronache Avellinotoday.it - Avellino, ancora aggressioni in carcere: la denuncia del SAPPE Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Una ordinaria giornata di follia”: è con questo amaro commento che Tiziana Guacci, segretario per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, sintetizza quel che avvenuto nelle ultime ore nella Casa circondariale di Bellizzi Irpino, da molto tempo ormai al centro delle cronache

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'Avellino continua a lavorare - domenica c'è la Juventus Next Gen : gestione Patierno - ancora out un centrocampista - L’Avellino continua la preparazione in vista della prossima partita di campionato. La squadra di Raffaele Biancolino, reduce da tre vittorie consecutive e da quattro risultati utili, è attesa a Biella per affrontare la Juventus Next Gen. I lupi, che stanno scalando la classifica e puntano ad... (Avellinotoday.it)

La violenza dietro l’angolo : rissa al compleanno rivela ancora una volta il lato oscuro di Avellino - A un mese di distanza dall'episodio che ha sconvolto la città di Avellino, la giustizia ha finalmente imposto misure cautelari nei confronti dei protagonisti della violenta rissa avvenuta in un noto ristorante del centro. I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno eseguito... (Avellinotoday.it)

L'Avellino torna in campo - Biancolino ritrova Cancellotti. Una big del girone penalizzata - cambia ancora la classifica - L’Avellino è tornato in campo per dare il via ai lavori di preparazione in vista della partita di domenica 13 ottobre. La squadra di Raffaele Biancolino, reduce dal poker rifilato fuori casa al Crotone, attenderà la Casertana di Manuel Iori al Partenio-Lombardi. I lupi, protagonisti di due... (Today.it)