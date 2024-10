Auto, la transizione nella mobilità è fattibile solo con un mix di tecnologie (Di giovedì 17 ottobre 2024) La neutralità tecnologica è la chiave per affrontare un cambiamento necessario e le emissioni andrebbero calcolate non allo scarico ma nel ciclo energetico Ilsole24ore.com - Auto, la transizione nella mobilità è fattibile solo con un mix di tecnologie Leggi tutta la notizia su Ilsole24ore.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) La neutralità tecnologica è la chiave per affrontare un cambiamento necessario e le emissioni andrebbero calcolate non allo scarico ma nel ciclo energetico

“La transizione dell’automotive per artigiani e Pmi” - convegno della Cna martedì 22 ottobre - . ROMA – Martedì 22 ottobre, a Roma (Auditorium CNA Nazionale – piazza Mariano Armellini, 9A) con inizio alle 15. A seguire, dopo gli interventi di Michele Bertoncello e Daniele Rosso di McKinsey, si svolgerà la tavola rotonda con i presidenti di CNA Produzione, Roberto Zani, e di CNA Meccatronici, Francesco Circosta. (Lopinionista.it)

Il numero uno di Eni Claudio Descalzi : “La transizione verde nell’auto è un’ideologia insulsa e ridicola” - Come molte altre compagnie petrolifere, anche il gruppo Eni ha speso molto in campagne di marketing e nuovi logo per dare l’impressione di essere attenta all’ambiente. Come amministratore delegato di una delle più grandi compagnie petrolifere del mondo, si scaglia contro i piani europei di ridurre l’inquinamento, abbassando la quota di auto a benzina e diesel a favore di una maggiora diffusione ... (Ilfattoquotidiano.it)

“L’auto storica nella transizione ecologica” : convegno del Cuae all’Itt Allievi-Sangallo di Terni - Il. “L’auto storica nella transizione ecologica” è il tema del convegno che il Club umbro automotoveicolo d’epoca di Terni (Cuae) primo club federato Asi dell’Umbria, ha organizzato per domani, sabato 5 ottobre, nella sala Tripepi dell’istituto tecnico tecnologico “Allievi - Sangallo” di Terni. (Ternitoday.it)