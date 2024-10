Ammazzata nel sonno dal marito (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’ha uccisa mentre lei dormiva, prima dell’alba, colpendola più volte con un coltello da cucina. Poi si è cambiato, senza però nascondere gli indumenti imbrattati di sangue, è rimasto in casa e ha chiamato il 112: "Venite, ho ucciso mia moglie". Lei era lì, nella camera da letto, senza vita. L’ennesimo femminicidio si è consumato alle 5 a Solero, un paese di circa 1.650 abitanti a nemmeno dieci chilometri da Alessandria. Quando l’uomo, il 61enne Giovanni Salamone, si è svegliato, ha ucciso la moglie Patrizia Russo, 53 anni, nel sonno, senza lasciarle scampo: lei ha cercato di girarsi su un fianco e di proteggersi, ma lui ha continuato a colpire. Per Salamone, dopo un interrogatorio di ore, il sostituto procuratore Andrea Trucano ha disposto il fermo per omicidio volontario aggravato. Depresso da qualche giorno ma non in cura o sotto terapie, secondo quanto da lui stesso riferito. Quotidiano.net - Ammazzata nel sonno dal marito Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’ha uccisa mentre lei dormiva, prima dell’alba, colpendola più volte con un coltello da cucina. Poi si è cambiato, senza però nascondere gli indumenti imbrattati di sangue, è rimasto in casa e ha chiamato il 112: "Venite, ho ucciso mia moglie". Lei era lì, nella camera da letto, senza vita. L’ennesimo femminicidio si è consumato alle 5 a Solero, un paese di circa 1.650 abitanti a nemmeno dieci chilometri da Alessandria. Quando l’uomo, il 61enne Giovanni Salamone, si è svegliato, ha ucciso la moglie Patrizia Russo, 53 anni, nel, senza lasciarle scampo: lei ha cercato di girarsi su un fianco e di proteggersi, ma lui ha continuato a colpire. Per Salamone, dopo un interrogatorio di ore, il sostituto procuratore Andrea Trucano ha disposto il fermo per omicidio volontario aggravato. Depresso da qualche giorno ma non in cura o sotto terapie, secondo quanto da lui stesso riferito.

