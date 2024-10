Lanazione.it - “Amava gli animali e mi accoglieva sempre col sorriso”, dolore per la morte di Laura Frosecchi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) San Casciano (Firenze), 17 ottobre 2024 – Ladiha colpito profondamente tutti coloro che la conoscevano. La sua bottega era parte della quotidianità per tantissimi residenti ma anche svago per altrettanti clienti, fiorentini e non, che facevano anche chilometri per mangiare la schiacciata “Da Graziella”. Un punto di riferimento. "Andavo spesso da, compravo quello di cui avevo bisogno. Ma soprattutto fermarmi nel suo alimentari era un piacere. Non la conoscevo da molto tempo, ma micome se fossimo amiche da anni. E’ un grandela sua mancanza”. Racconta Carmen, una cliente molto affezionata. "Una notizia atroce perchéera una donna dolcissima,col, molto competente nel suo lavoro e nell’accogliere i clienti. Non è retorica la mia, era veramente così”, ricorda.