Alessandro Bolide trovato sul parapetto del balcone | salvato dalla polizia

Alessandro Bolide : il comico napoletano rischia il peggio ma trova supporto tra i fan - L’accaduto: un momento critico Le circostanze precise che hanno portato Alessandro Bolide sulla balaustra del suo balcone sono ancora in fase di accertamento. L’arte non solo intrattiene, ma riflette anche le sfide umane che tutti affrontiamo. La salute mentale è un argomento complesso e spesso trascurato, che richiede maggiore attenzione e discussione. (Gaeta.it)

Made in Sud - il comico Alessandro Bolide trovato sul parapetto del balcone di casa : salvato dalla polizia - Nella mattina di oggi, Bolide è stato trovato in una situazione preoccupante, sul parapetto del balcone della sua abitazione a Poggioreale, quartiere di Napoli. L’episodio ha scosso i fan e il mondo dello spettacolo, poiché Bolide è da anni una figura molto amata per la sua comicità e la sua capacità di far sorridere il pubblico. (Thesocialpost.it)

Paura per Alessandro Bolide : il comico di Made in Sud salvato dalla polizia - Nelle prime ore del mattino, è stato avvistato sul parapetto del balcone della sua abitazione a Poggioreale, quartiere nella zona nord di Napoli. Sul piccolo schermo, è apparso anche nella miniserie televisiva Come un delfino (2011) trasmessa su Canale 5 e diretta da Raoul Bova e Stefano Reali. Nel 2003 ha fatto parte del cast della fiction di Rai 3 Un Posto al Sole e nel 2006 ha partecipato a La ... (Napolipiu.com)