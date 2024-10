Alemao: «Il Napoli è forte, ecco chi è il favorito per lo scudetto. Kvaratskheila è allegria, Lobotka riempie il campo, Lukaku è trascinante e mi piace anche per una ragione» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le parole di Alemao, ex centrocampista brasiliano del Napoli di Maradona, sulle possibilità scudetto del Napoli di Conte Centrocampista brasiliano del Napoli del secondo scudetto nel 1990, e prima ancora della vittoria della Coppa Uefa, Alemao legge la situazione attuale del campionato italiano in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. LA SUA VITA OGGI – Calcionews24.com - Alemao: «Il Napoli è forte, ecco chi è il favorito per lo scudetto. Kvaratskheila è allegria, Lobotka riempie il campo, Lukaku è trascinante e mi piace anche per una ragione» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le parole di, ex centrocampista brasiliano deldi Maradona, sulle possibilitàdeldi Conte Centrocampista brasiliano deldel secondonel 1990, e prima ancora della vittoria della Coppa Uefa,legge la situazione attuale del campionato italiano in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. LA SUA VITA OGGI –

Il Napoli di Conte e il ricordo di Maradona : parla Alemao - Il ricordo di Diego oltre il Napoli “Maradona? Lo sentii su whatsapp una settimana prima della sua scomparsa, voleva venirmi a trovare in Brasile per il lavoro che faccio, visto che mi occupo di recupero dei tossicodipendenti, abbiamo fatto due chiacchiere, era un po’ che non lo sentivo, la sua morte è stata una tragedia che mi ha colpito molto. (Terzotemponapoli.com)