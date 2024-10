Abruzzo24ore.tv - Aciam: indagini sui documenti di gara e la svolta verso la privatizzazione

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L'Aquila - La commissione di vigilanza indaga suididel 2005 di, mentre l'azienda si trasforma in società privata. Una nuova commissione di vigilanza è stata istituita per fare chiarezza su alcune questioni legate all’azienda, con particolare riferimento alla documentazione di unarisalente al 2005 per l’individuazione di un soggetto privato. Il direttore Zaccagnini, incaricato di effettuare verifiche presso il Comune di Avezzano, sta approfondendo la situazione, concentrandosi sulla mancata presentazione deirichiesti più volte negli ultimi anni. La vicenda ha sollevato preoccupazioni, tanto che il consigliere regionale Gianpaolo Lugini ha dichiarato: "Nonostante le numerose richieste, né io né la commissione di vigilanza abbiamo ricevuto alcun documento".