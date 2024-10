A Bergamo torna Forme, tre giorni dedicati al mondo dei formaggi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bergamo – Nona edizione di Forme, la manifestazione che celebra il mondo del formaggio, dal 18 al 20 ottobre a Bergamo. Tre giorni per valorizzare la qualità e l’unicità dei prodotti lattiero-caseari italiani, patrimonio culturale, economico e gastronomico nel nostro Paese. "Forme in Italy" è il tema dell’edizione 2024 che sarà inaugurata venerdì 18 ottobre alle ore 17 in Piazza Vecchia. Obiettivo: raccontare il legame profondo tra il formaggio e il territorio, creando una vera e propria identità culturale che unisca il formaggio italiano. "Anche quest’anno, Progetto Forme conferma il suo ruolo centrale nel creare sinergie all’interno del settore lattiero-caseario, sia a livello nazionale che internazionale, promuovendo la cultura e la civiltà del formaggio e indagando su nuovi scenari", afferma Francesco Maroni, Presidente di Progetto Forme. Ilgiorno.it - A Bergamo torna Forme, tre giorni dedicati al mondo dei formaggi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)– Nona edizione di, la manifestazione che celebra ildelo, dal 18 al 20 ottobre a. Treper valorizzare la qualità e l’unicità dei prodotti lattiero-caseari italiani, patrimonio culturale, economico e gastronomico nel nostro Paese. "in Italy" è il tema dell’edizione 2024 che sarà inaugurata venerdì 18 ottobre alle ore 17 in Piazza Vecchia. Obiettivo: raccontare il legame profondo tra ilo e il territorio, creando una vera e propria identità culturale che unisca ilo italiano. "Anche quest’anno, Progettoconferma il suo ruolo centrale nel creare sinergie all’interno del settore lattiero-caseario, sia a livello nazionale che internazionale, promuovendo la cultura e la civiltà delo e indagando su nuovi scenari", afferma Francesco Maroni, Presidente di Progetto

Con Forme il settore dei formaggi si mette in mostra a Bergamo dal 18 al 20 ottobre - L’obiettivo dell’edizione 2024 è infatti quello di raccontare il legame profondo tra il formaggio e il territorio, creando una vera e propria identità culturale che unisca il formaggio italiano. Fondamentale anche la ricaduta sul settore turistico e in questa direzione non è casuale il fatto che proprio a Forme vi sia la presentazione del primo ‘Rapporto nazionale sul turismo caseario’ a cura ... (Bergamonews.it)