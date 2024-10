Women’s Champions League 2024/2025: Juventus sconfitta dal Bayern Monaco (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Juventus cade nella seconda giornata della Women’s Champions League 2024/2025 sotto i colpi del Bayern Monaco. Al campo polisportivo Alessandro La Marmora di Biella, dopo il successo dell’esordio in casa del Valerenga, le bianconere non riescono a ripetersi non appena il livello si alza decisamente. A trionfare sono le tedesche, che la sbloccano con Dallmann nel primo tempo e trovano il raddoppio grazie ad Harder nella ripresa, sfruttando sovente le palle inattive e mostrando un gioco più oliato e dinamico. C’è però da recriminare per le padrone di casa: un palo colpito da Boattin che ancora trema e un possibile calcio di rigore non concesso per l’intervento fuori tempo su Caruso, sempre nel primo tempo, sono due episodi che avrebbero potuto far girare diversamente l’incontro. E nella ripresa, Vangsgaard avrebbe potuto pareggiare i conti, ma si è divorata la rete del possibile 1-1. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lacade nella seconda giornata dellasotto i colpi del. Al campo polisportivo Alessandro La Marmora di Biella, dopo il successo dell’esordio in casa del Valerenga, le bianconere non riescono a ripetersi non appena il livello si alza decisamente. A trionfare sono le tedesche, che la sbloccano con Dallmann nel primo tempo e trovano il raddoppio grazie ad Harder nella ripresa, sfruttando sovente le palle inattive e mostrando un gioco più oliato e dinamico. C’è però da recriminare per le padrone di casa: un palo colpito da Boattin che ancora trema e un possibile calcio di rigore non concesso per l’intervento fuori tempo su Caruso, sempre nel primo tempo, sono due episodi che avrebbero potuto far girare diversamente l’incontro. E nella ripresa, Vangsgaard avrebbe potuto pareggiare i conti, ma si è divorata la rete del possibile 1-1.

Highlights e gol Juventus-Bayern Monaco 0-2 - Women’s Champions League 2024/2025 (VIDEO) - GLI HIGHLIGHTS DI JUVENTUS-BAYERN MONACO 0-2 TOOOOOOOOOOR!!! ? Juventus 0x1 BAYERN FRAUEN ?? Dallmannpic. twitter. Di seguito ecco le immagini salienti. . twitter. Le ragazze di Canzi restano dunque a quota 3 punti in virtù della vittoria dell’esordio contro il Valerenga e nella prossima giornata sfideranno l’Arsenal. (Sportface.it)

Juventus-Bayern Monaco oggi in tv : dara - orario e diretta streaming - Women’s Champions League 2024/2025 - La partita andrà in scena alle ore 18:45 di mercoledì 16 ottobre sul campo dello Juventus Center di Vinovo e sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn. . Juventus-Bayern Monaco, come seguire il match La formazione tedesca, dal suo canto, nella gara d’esordio ha spazzato via l’Arsenal con un nettissimo 5-2 e ha intenzione di provare ad imporsi anche su un campo molto complicato. (Sportface.it)

Women’s Champions League | Juventus-Bayern Monaco - probabili formazioni e dove vederla in tv - Dopo il trionfo contro la Roma all’Allianz Stadium e il brillante esordio in Champions contro il Valerenga, la Juventus Women si prepara per una sfida europea di alto livello. Mercoledì 16 ottobre alle ore 18:45, le bianconere ospiteranno il Bayern Monaco allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella... (Today.it)