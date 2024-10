Viene schiacciato da una lavatrice, 66enne muore in ospedale all'Aquila (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È morto in ospedale dopo aver riportato gravi ferite mentre aiutava un amico a spostare una lavatrice.La vittima è un 66enne di Cagnano Amiterno, a cui è caduto addosso il pesante elettrodomestico durante le operazioni di spostamento, schiacciandolo.ubito dopo l'incidente è stato portato Chietitoday.it - Viene schiacciato da una lavatrice, 66enne muore in ospedale all'Aquila Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È morto indopo aver riportato gravi ferite mentre aiutava un amico a spostare una.La vittima è undi Cagnano Amiterno, a cui è caduto addosso il pesante elettrodomestico durante le operazioni di spostamento, schiacciandolo.ubito dopo l'incidente è stato portato

