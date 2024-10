Victoria’s Secret Fashion Show, Gigi Hadid apre la sfilata (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella serata del 15 ottobre 2024 l’amatissima firma di intimo Victoria’s Secret ha presentato la nuova collezione con uno Show, che ha avuto luogo in uno dei negozi di monarca di New York, dopo sei anni di assenza. L’evento è stato anche trasmesso su Prime Video e ha visto la presenza di diverse stelle della moda. Ad aprire il defilé, infatti, è stata chiamata Gigi Hadid, sempre perfetta e seducente, con un look total pink. Gigi Hadid in babydoll rosa pastello Il Victoria’s Secret Fashion Show 2024 è stato, ancora una volta, un vero e proprio evento che va oltre la sfilata di moda, visto che è stato accompagnato anche dalla presenza di ospiti illustri. Tra i diversi artisti a esibirsi durante lo spettacolo, infatti, anche Cher, che ha intrattenuto il pubblico con la sua voce unica. Dilei.it - Victoria’s Secret Fashion Show, Gigi Hadid apre la sfilata Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella serata del 15 ottobre 2024 l’amatissima firma di intimoha presentato la nuova collezione con uno, che ha avuto luogo in uno dei negozi di monarca di New York, dopo sei anni di assenza. L’evento è stato anche trasmesso su Prime Video e ha visto la presenza di diverse stelle della moda. Ad aprire il defilé, infatti, è stata chiamata, sempre perfetta e seducente, con un look total pink.in babydoll rosa pastello Il2024 è stato, ancora una volta, un vero e proprio evento che va oltre ladi moda, visto che è stato accompagnato anche dalla presenza di ospiti illustri. Tra i diversi artisti a esibirsi durante lo spettacolo, infatti, anche Cher, che ha intrattenuto il pubblico con la sua voce unica.

