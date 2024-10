“Vergognosa campagna mediatica”: inchiesta ultras, arriva il comunicato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) arriva il comunicato ufficiale sull’inchiesta di Milano: i tifosi rossoneri prendono posizione e vanno all’attacco È ancora l’inchiesta di Milano a prendersi le prime pagine dei giornali. Le indagini, che riguardano il mondo ultras di Inter e Milan, vanno avanti ed ora arriva anche il comunicato della Curva Sud rossonera. Curva Sud (LaPresse) -Calciomercato.itUna dura presa di posizione in cui i tifosi annunciano che non hanno intenzione di farsi da parte e che lo striscione Curva Sud continuerà a campeggiare sui gradoni di San Siro. Nella nota, pubblicata sulla pagina Instagram della curva milanista, si afferma che gli “accadimenti che hanno coinvolto le due Curve di Milano son profondamente diversi”. Calciomercato.it - “Vergognosa campagna mediatica”: inchiesta ultras, arriva il comunicato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ilufficiale sull’di Milano: i tifosi rossoneri prendono posizione e vanno all’attacco È ancora l’di Milano a prendersi le prime pagine dei giornali. Le indagini, che riguardano il mondodi Inter e Milan, vanno avanti ed oraanche ildella Curva Sud rossonera. Curva Sud (LaPresse) -Calciomercato.itUna dura presa di posizione in cui i tifosi annunciano che non hanno intenzione di farsi da parte e che lo striscione Curva Sud continuerà a campeggiare sui gradoni di San Siro. Nella nota, pubblicata sulla pagina Instagram della curva milanista, si afferma che gli “accadimenti che hanno coinvolto le due Curve di Milano son profondamente diversi”.

