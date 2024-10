Un bus pieno di supereroi: al centro commerciale festa per bambini e non solo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Anniversario in compagnia dei supereroi più amati al centro commerciale La Filanda di Faenza. Sabato 19 ottobre lo shopping center ospita una giornata di divertimento dedicata ai piccoli ma anche ai grandi appassionati del genere. Dalle 15.30 alle 19.00 il centro sarà animato dall’Heroes Bus Ravennatoday.it - Un bus pieno di supereroi: al centro commerciale festa per bambini e non solo Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Anniversario in compagnia deipiù amati alLa Filanda di Faenza. Sabato 19 ottobre lo shopping center ospita una giornata di divertimento dedicata ai piccoli ma anche ai grandi appassionati del genere. Dalle 15.30 alle 19.00 ilsarà animato dall’Heroes Bus

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

INTERVISTA – Il CRO azzurro fissa un obiettivo: « Il Napoli nella top 10. Kvara e gli altri? Li chiamo supereroi - INTERVISTA - Il CRO azzurro fissa un obiettivo: « Il Napoli nella top 10. Kvara e gli altri? Li chiamo supereroi » ... (ilnapolionline.com)

Successo a Sant’Agostino per l’evento “Magic Rock & Talents” - Il CCN Sant'Agostino centra l’obiettivo con “Sant’Agostino-magic Rock & Talents” una serata esplosiva nel quartiere all’insegna della buona musica e della ... (algheroeco.com)

Marvel Television annuncia la seconda parte di Agatha All Along: trailer e poster scatenano l’entusiasmo - Il trailer e il poster della seconda parte di "Agatha All Along" rivelano nuove avventure per Agatha Harkness e Billy Maximoff, esplorando poteri, legami familiari e forze oscure nell'universo Marvel. (ecodelcinema.com)