Umberto Tozzi lascia la musica: "I cantanti di oggi sono ridicoli"

Umberto Tozzi oggi è impegnato in una tournée con cui dirà addio alla musica che lo porterà sia in Italia

Umberto Tozzi - l’ultimo concerto a Milano : una grande festa in musica con le hit di una vita e tanti amici - 5 è radio partner delle date italiane de “L’ULTIMA Notte rosa THE FINAL TOUR”, mentre Birindelli Auto è automotive partner del tour. Umberto Tozzi dal vivo, le prossime date dei concerti Dopo il grandissimo successo delle due date milanesi, prosegue L’ultima Notte Rosa the Final Tour di Umberto Tozzi con altri due imperdibili appuntamenti nei palasport italiani. (Superguidatv.it)