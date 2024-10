Uber lancia la mobilità smart e sicura per adolescenti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – A partire da oggi, Uber consente ai genitori delle città italiane di invitare i propri figli adolescenti, di età compresa tra 14 e 17 anni, a creare un account Uber specializzato tramite il loro profilo familiare. Il nuovo servizio Uber for Teens, disponibile da oggi a Milano e Roma e nelle prossime settimane L'articolo Uber lancia la mobilità smart e sicura per adolescenti proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – A partire da oggi,consente ai genitori delle città italiane di invitare i propri figli, di età compresa tra 14 e 17 anni, a creare un accountspecializzato tramite il loro profilo familiare. Il nuovo serviziofor Teens, disponibile da oggi a Milano e Roma e nelle prossime settimane L'articololaperproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Uber lancia Uber for Teens in Italia : trasporto sicuro per adolescenti tra 14 e 17 anni - Monitoraggio in tempo reale Per garantire la tranquillità dei genitori, l’app Uber offre la possibilità di monitorare il viaggio in tempo reale. Questa funzione consente ai genitori di avere sempre la certezza su dove si trovano i loro figli e chi sta conducendo il viaggio. Facebook WhatsApp Twitter Uber ha introdotto un nuovo servizio rivolto agli adolescenti che vivono nelle principali ... (Gaeta.it)

Uber lancia la mobilità smart e sicura per adolescenti - Il nuovo […]. Con Uber for Teens possono richiedere corse con la supervisione dei genitori e funzionalità di sicurezza personalizzate A partire da oggi, Uber consente ai genitori delle città italiane di invitare i propri figli adolescenti, di età compresa tra 14 e 17 anni, a creare un account Uber specializzato tramite il loro profilo familiare. (Sbircialanotizia.it)