Truffa bonus facciate: immobili inesistenti e fatture false, via 10 milioni di crediti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La guardia di finanza di Vicenza, nel corso di un'indagine su alcune presunte frodi legate al "bonus facciate", ha eseguito un grosso sequestro preventivo di crediti d'imposta considerati fittizi e utilizzati da 32 soggetti economici in varie province, tra cui Venezia e Padova.Le indagini Veneziatoday.it - Truffa bonus facciate: immobili inesistenti e fatture false, via 10 milioni di crediti Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La guardia di finanza di Vicenza, nel corso di un'indagine su alcune presunte frodi legate al "", ha eseguito un grosso sequestro preventivo did'imposta considerati fittizi e utilizzati da 32 soggetti economici in varie province, tra cui Venezia e Padova.Le indagini

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Truffa bonus facciate : immobili inesistenti e fatture false - via 10 milioni di crediti - . . La Guardia di finanza continua a indagare sulle possibili frodi. QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Un sequestro preventivo che interessato i crediti d'imposta considerati fittizi e utilizzati da 32 soggetti economici in diverse province, tra cui Bologna, Firenze e Milano. (Bolognatoday.it)

Truffa del 'bonus facciate' : sequestrati crediti d’imposta per oltre 10 milioni di euro - Giunge fino al Ravennate l'indagine avviata dai finanzieri di Thiene (Vicenza), riguardante il corretto utilizzo dei crediti d’imposta relativi al “Bonus Facciate” (agevolazione fiscale correlata agli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, che consentiva il... (Ravennatoday.it)

Truffa superbonus - sequestrati 3 milioni di crediti fiscali inesistenti - Custodia cautelare in carcere per un imprenditore di origine calabrese dall'alto spessore criminale, residente da anni nel fermano e condannato in via definitiva per diversi reati, caratterizzati da contesti tipici della criminalità organizzata, responsabile di gravi reati che vanno dall'estorsione alla detenzione illecita di armi e munizioni, fino al sequestro di persona, lesioni e violenza ... (Lanazione.it)