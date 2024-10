Treno merci bloccato nella galleria di Ceraino, ma è un'esercitazione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un Treno merci bloccato nella galleria di Ceraino per un principio d'incendio. E l'intervento di vigili del fuoco, soccorso sanitario e del personale tecnico ferroviario senza nessuna ripercussione sulla circolazione degli altri treni. È stato questo lo scenario dell'esercitazione di protezione Veronasera.it - Treno merci bloccato nella galleria di Ceraino, ma è un'esercitazione Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Undiper un principio d'incendio. E l'intervento di vigili del fuoco, soccorso sanitario e del personale tecnico ferroviario senza nessuna ripercussione sulla circolazione degli altri treni. È stato questo lo scenario dell'di protezione

