Trasferta amara ad Atene Milano troppi alti e bassi L’Olympiacos non perdona

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Niente da fare per l’Olimpianellagreca sul parquet delPireo, chiusa con la sconfitta 89-68. Nel palasport “gemello“ del vecchio palazzone di San Siro i milanesi non ritrovano gli antichi fasti, pagano a caro prezzo un primo tempo sciagurato in attacco (7/27 da 2) e mettono la testa avanti per una sola azione in 40’. Senza canestri diventa complicato per l’Armani potersi confrontare contro una delle favorite della competizione, 2/9 dal campo per Mirotic, 2/7 per Shields, 2/10 per Dimitrijevic. Così diventa impossibile. La nota migliore, al di là di qualche rara folata di squadra, ha il nome di Ousmane Diop che alla sua prima veradi Eurolega torna a casa con 14 punti (6/9 da 2) e 4 rimbalzi, proseguendo il buon lavoro messo in mostra con Parigi. Il leader, ancora una volta, è Zach LeDay che ne firma 16 (4/7 da 2, 1/1 da 3 e 5/6 ai liberi).