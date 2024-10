Toni Capuozzo. Lezione ai ragazzi sulla guerra (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Cos’è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi", è il titolo del libro del giornalista e inviato Toni Capuzzo che sarà presentato oggi nella Biblioteca comunale di Sansepolcro in collaborazione con l’Associazione Cultura Nazionale. L’evento culturale e formativo vedrà protagonista il noto giornalista e reporter di guerra Toni Capuozzo questo pomeriggio alla Biblioteca Comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro, alle ore 18:00. Capuozzo presenterà il suo ultimo libro intitolato "Cos’è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi". Questo volume, arricchito dai contributi del generale Francesco Ippoliti e illustrato da Armando Miron Polacco, è un’opera che si propone di spiegare ai giovani, in modo chiaro e comprensibile, i temi complessi legati ai conflitti bellici. Lanazione.it - Toni Capuozzo. Lezione ai ragazzi sulla guerra Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Cos’è la? I conflitti spiegati ai", è il titolo del libro del giornalista e inviatoCapuzzo che sarà presentato oggi nella Biblioteca comunale di Sansepolcro in collaborazione con l’Associazione Cultura Nazionale. L’evento culturale e formativo vedrà protagonista il noto giornalista e reporter diquesto pomeriggio alla Biblioteca Comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro, alle ore 18:00.presenterà il suo ultimo libro intitolato "Cos’è la? I conflitti spiegati ai". Questo volume, arricchito dai contributi del generale Francesco Ippoliti e illustrato da Armando Miron Polacco, è un’opera che si propone di spiegare ai giovani, in modo chiaro e comprensibile, i temi complessi legati ai conflitti bellici.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Toni Capuozzo esplora i molteplici volti della guerra in un incontro a L’Aquila - L’incontro con Capuozzo si propone di esaminare queste contraddizioni, interrogandosi su come le società possano apprendere dalla storia e come possano impegnarsi attivamente per costruire un futuro di maggiore comprensione e pace. L’incontro del 18 ottobre rappresenta quindi un’occasione imperdibile per ascoltare direttamente dalle parole del suo autore il significato profondo che si cela ... (Gaeta.it)

"Cos’è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi" - presentazione del libro di Toni Capuozzo. - Il Comune di Sansepolcro, in collaborazione con l’Associazione Cultura Nazionale, è lieto di invitare la cittadinanza a un importante evento culturale e formativo che vedrà protagonista il noto giornalista e reporter di guerra Toni Capuozzo. Mercoledì 16 ottobre 2024, presso la Biblioteca... (Arezzonotizie.it)

"Cos’è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi" - nella Biblioteca comunale di Sansepolcro presentazione del libro di Toni Capuozzo - Arezzo, 9 ottobre 2024 – "Cos’è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi", nella Biblioteca comunale di Sansepolcro presentazione del libro di Toni Capuozzo. Questo volume, arricchito dai contributi del generale Francesco Ippoliti e illustrato da Armando Miron Polacco, è un’opera che si propone di spiegare ai giovani, in modo chiaro e comprensibile, i temi complessi legati ai conflitti ... (Lanazione.it)