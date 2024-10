Tentano il furto nella cascina e cercano di rubare attrezzi da lavoro: arrestati due trentenni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La scorsa notte, i carabinieri della Stazione di Statte hanno arrestato, in flagranza di reato, due 30enni del posto, presunti responsabili di furto in abitazione. I militari Quotidianodipuglia.it - Tentano il furto nella cascina e cercano di rubare attrezzi da lavoro: arrestati due trentenni Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La scorsa notte, i carabinieri della Stazione di Statte hanno arrestato, in flagranza di reato, due 30enni del posto, presunti responsabili diin abitazione. I militari

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salerno - tentano furto in un negozio : ladri messi in fuga dalla vigilanza - I ladri, però, sono riusciti a fuggire a mani vuote e, al momento, non vi è traccia di loro. Segui ZON. it, i malviventi si sono introdotti all’interno del negozio tagliando i lucchetti del cancello con un flex, nel tentativo di rubare merce e contanti. . IT su Google News. Tuttavia, il colpo non è andato a segno grazie all’intervento tempestivo di una pattuglia di vigilanza che, rilevando la ... (Zon.it)

Versilia : ladri in fuga dopo furto in abitazione - tentano di investire carabiniere. Un arresto - Riguardo all’accusa di tentato omicidio si collega al […] L'articolo Versilia: ladri in fuga dopo furto in abitazione, tentano di investire carabiniere. . LUCCA – I carabinieri di Lucca hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane d’origine albanese accusato del tentato omicidio di un carabiniere e per numerosi furti in abitazione consumati ... (Firenzepost.it)

Arenella : tentano il furto in un negozio. Arrestati due uomini dalla Polizia di Stato - Arrestati due napoletani per tentato furto aggravato a un negozio, colti in flagrante con un transpallet Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per tentato furto aggravato due napoletani, di 34 e 36 anni, con precedenti di polizia, anche specifici. . Pertanto, i poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato gli indagati accertando, altresì, che la ... (Puntomagazine.it)