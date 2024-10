Tennis: Nadal "Sinner e Alcaraz avranno grande carriera ma no paragoni" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Quando smetteranno si potranno fare confronti con la nostra era" RIYADH (ARABIA SAUDITA) - "Sono giovani ma stanno già facendo cose incredibili, vincendo Slam e Masters 1000. Auguro loro di crescere ancora sotto tutti gli aspetti, oggi sono loro le grandi stelle del Tennis, se non avranno infortuni Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Nadal "Sinner e Alcaraz avranno grande carriera ma no paragoni" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Quando smetteranno si potranno fare confronti con la nostra era" RIYADH (ARABIA SAUDITA) - "Sono giovani ma stanno già facendo cose incredibili, vincendo Slam e Masters 1000. Auguro loro di crescere ancora sotto tutti gli aspetti, oggi sono loro le grandi stelle del, se noninfortuni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tennis - Wilander su Sinner e Alcaraz : “Seguono le orme dei Big 3 - nessuno ha mai giocato meglio di loro” - La finale dell’Atp 500 di Pechino ha regalato un grande spettacolo a tutti gli appassionati, lasciando impressionato anche Mats Wilander: “Ritengo quello tra Alcaraz e Sinner uno dei migliori eventi sportivi di sempre, ogni singola volta che giocano. The post Tennis, Wilander su Sinner e Alcaraz: “Seguono le orme dei Big 3, nessuno ha mai giocato meglio di loro” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Thiem invita Federer - Nadal e Djokovic al suo addio al tennis : ma nessuno di loro gli ha risposto - Dominic Thiem a 31 anni ha deciso di ritirarsi dal tennis. L'ex numero 3 ATP aveva invitato pure Federer, Nadal e Djokovic, ma i tre totem del tennis per ora non gli hanno nemmeno risposto. Continua a leggere . Il suo addio ufficiale ci sarà a Vienna, dove giocherà un set con Zverev prima di lasciare. (Fanpage.it)

Sinner-Alcaraz - il Tennis con loro sale di livello : gara pazzesca a Pechino - comA vincere l’ATP di Pechino è stato stavolta Carlos Alcaraz. Sinner cede il passo ad Alcaraz: lo spagnolo conquista Pechino ma l’italiano ci mette tutto se stesso Colpi incredibili, scambi di un livello altissimo, punti su punti, un testa a testa che è durato fino all’ultimo minuto delle oltre tre ore e ventuno minuti in cui Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno giocato da avversari. (Serieanews.com)