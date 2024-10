Tangenti e appalti, nei guai il dg di Sogei e «l’uomo di Musk» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lunedì sera, a Roma, la guadia di finanza ha arrestato in flagranza di reato Paolino Iorio, direttore generale di Sogei, la Società generale d’informatica, al 100% controllata dal ministero dell’Economia. Tangenti e appalti, nei guai il dg di Sogei e «l’uomo di Musk» il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Tangenti e appalti, nei guai il dg di Sogei e «l’uomo di Musk» Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lunedì sera, a Roma, la guadia di finanza ha arrestato in flagranza di reato Paolino Iorio, direttore generale di, la Società generale d’informatica, al 100% controllata dal ministero dell’Economia., neiil dg die «di» il manifesto.

Tangenti sugli appalti ministeriali. Ai domiciliari il Dg della Sogei - Iorio è finito ai domiciliari e ieri sono scattate le perquisizioni in un’inchiesta che per i pm romani ha svelato un “articolato sistema corruttivo con diversi protagonisti e con ramificazioni sia all’interno del Ministero della Difesa, sia in Sogei e sia, infine, al Ministero dell’Interno”. Coinvolto anche Stroppa, l’uomo di Elon Musk in Italia Tra gli indagati figura anche Andrea Stroppa, ... (Lanotiziagiornale.it)

