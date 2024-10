Spazio, Lerario (e-Geos): “Informazioni geospaziali a supporto decisioni in caso emergenze ambientali” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La geoinformazione al servizio della protezione civile e di chi deve intervenire in caso di incendi e alluvioni o altre emergenze ambientali. È una delle mission di e-Geos, società attiva nella geoinformazione, attività di mappatura e osservazione della Terra. “Utilizziamo dati ottici e radar delle principali missioni di Osservazione della Terra e quelli della costellazione COSMO-SkyMed, che è una costellazione di proprietà dell’Agenzia Spaziale Italiana e del ministero della Difesa italiano: non si tratta di semplici fotografie, ma di immagini e mappe del pianeta che contengono layer informativi, che vengono usati su dei tavoli operativi strategici per prendere delle decisioni veramente importanti. Lapresse.it - Spazio, Lerario (e-Geos): “Informazioni geospaziali a supporto decisioni in caso emergenze ambientali” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La geoinformazione al servizio della protezione civile e di chi deve intervenire indi incendi e alluvioni o altre. È una delle mission di e-, società attiva nella geoinformazione, attività di mappatura e osservazione della Terra. “Utilizziamo dati ottici e radar delle principali missioni di Osservazione della Terra e quelli della costellazione COSMO-SkyMed, che è una costellazione di proprietà dell’Agenzia Spaziale Italiana e del ministero della Difesa italiano: non si tratta di semplici fotografie, ma di immagini e mappe del pianeta che contengono layer informativi, che vengono usati su dei tavoli operativi strategici per prendere delleveramente importanti.

