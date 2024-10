"Spal, serve pazienza per potersi risollevare" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Armando Ortoli è stato il braccio destro di Fabio Lupo nella stagione 2022-23, quella terminata con la retrocessione in serie C. Ufficialmente era il direttore sportivo del club biancazzurro, un incarico confermato fino al termine di quel campionato anche dopo l’improvviso esonero di Lupo dopo la sconfitta di Marassi col Genoa. Ortoli non ama la luce dei riflettori, anche se nel corso della propria carriera ha guidato il mercato di società importanti come Frosinone, Catanzaro e Brescia. Il suo cuore però batte per il Pescara, la squadra della sua città. "Purtroppo vedo che a Ferrara anche quest’anno le cose non stanno andato bene – osserva Ortoli –. È difficile giudicare dall’esterno, però leggendo i nomi posso tranquillamente affermare che è stata costruita una signora squadra. Sport.quotidiano.net - "Spal, serve pazienza per potersi risollevare" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Armando Ortoli è stato il braccio destro di Fabio Lupo nella stagione 2022-23, quella terminata con la retrocessione in serie C. Ufficialmente era il direttore sportivo del club biancazzurro, un incarico confermato fino al termine di quel campionato anche dopo l’improvviso esonero di Lupo dopo la sconfitta di Marassi col Genoa. Ortoli non ama la luce dei riflettori, anche se nel corso della propria carriera ha guidato il mercato di società importanti come Frosinone, Catanzaro e Brescia. Il suo cuore però batte per il Pescara, la squadra della sua città. "Purtroppo vedo che a Ferrara anche quest’anno le cose non stanno andato bene – osserva Ortoli –. È difficile giudicare dall’esterno, però leggendo i nomi posso tranquillamente affermare che è stata costruita una signora squadra.

Spal - l’uscita dal tunnel. Organico incompleto e carattere assente : serve meno integralismo - Tocca a tutti gli altri, adesso. I problemi di organico fan poi sì che la Spal parta male, e così via alla giostra dei cambiamenti tra sede, panchina e campo, nessuno dei quali fautore di successi. Se non è commovente attaccamento questo… Ora, non si vuol fare basso populismo, ma è chiaro che quando dagli spalti lanciano il coro "Meritiamo di più", i tifosi sanno quel che dicono. (Sport.quotidiano.net)

Spal - 'pranzo' a Campobasso. Dossena : "Rimini? Errori sì - ma ora serve serenità" - Di nuovo trasferta, ma stavolta con un umore diverso. La Spal va a Campobasso (domenica alle 12.30) forte del successo di Rimini ma anche consapevole di non aver cancellato i problemi. Anzi. Le critiche giunte dopo il secondo tempo in terra romagnola hanno fatto riflettere mister Dossena... (Ferraratoday.it)

A Sestri Levante una Spal ’coperta’. Serve una svolta cambiando marcia - Ma la storia – anche quella recente – insegna che in questa categoria spesso sono corsa, agonistica e organizzazione a fare la differenza. I liguri hanno ottenuto appena un pareggio in tre giornate, esattamente come la Spal. Caratteristiche che i biancazzurri non hanno ancora dimostrato di possedere. (Sport.quotidiano.net)