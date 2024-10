Se gli ebrei rinunciassero alle armi oggi, non ci sarebbe più Israele (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Al direttore - Attenzione a fare profitti. Potrebbero diventare extra.Michele Magno “E’ un’idea socialista che fare dei profitti sia un vizio; io considero un vero vizio quello di avere delle perdite” (Winston Churchill). Al direttore - Sta tornando di moda chiedere agli ebrei della diaspora di condannare Israele. E si chiede, ancora una volta, all’ebreo di discolparsi. Non mi discolpo. E parlo, naturalmente, a titolo personale. Non mi discolpo perché in Italia gli ebrei sono poco più di venticinquemila, attivi forse duemila, e non contano nulla. Netanyahu non ascolta Biden. Figurarsi se ascolta noi. Ci dirà invece: venite voi a difendere Israele, “voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case”. Non mi discolpo anche perché siamo una comunità di poche migliaia di persone, decimata dalla storia, coesa in un equilibrio delicato. Ilfoglio.it - Se gli ebrei rinunciassero alle armi oggi, non ci sarebbe più Israele Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Al direttore - Attenzione a fare profitti. Potrebbero diventare extra.Michele Magno “E’ un’idea socialista che fare dei profitti sia un vizio; io considero un vero vizio quello di avere delle perdite” (Winston Churchill). Al direttore - Sta tornando di moda chiedere aglidella diaspora di condannare. E si chiede, ancora una volta, all’ebreo di discolparsi. Non mi discolpo. E parlo, naturalmente, a titolo personale. Non mi discolpo perché in Italia glisono poco più di venticinquemila, attivi forse duemila, e non contano nulla. Netanyahu non ascolta Biden. Figurarsi se ascolta noi. Ci dirà invece: venite voi a difendere, “voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case”. Non mi discolpo anche perché siamo una comunità di poche migliaia di persone, decimata dalla storia, coesa in un equilibrio delicato.

