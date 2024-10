Quotidiano.net - Scurati alla Buchmesse attacca il governo: “Mai recisi i legami con il fascismo”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Francoforte, 16 ottobre 2024. “L’estrema destra oggi al potere in Italia e, presto, temo, in Europa, non ha mai reciso icon i fascismi novecenteschi da cui proviene”. Lo scrittore Antonioha presentato con queste parole “M. L’ora del destino”, il quarto volume della saga che racconta la vita di Benito Mussolini,di Francoforte. Parole destinate a far discutere. La riabilitazione del nazi“La sostituzione della coscienza storica fondata su verità accertate, terribili verità, con una memoria soggettiva, identitaria, faziosa e polemica è parte integrante del programma di questo potere. La riabilitazione, parziale ma partigiana, del nazine consegue. Ne consegue – ha spiegato l’autore - una riscrittura della storia che è negazione della storia.