Pattinaggio artistico: è l’anno delle renaissance del singolo femminile italiano? Due indizi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La stagione 2024-2025 di Pattinaggio artistico potrebbe siglare la rinascita del movimento italiano femminile. Nelle scorse settimane infatti sono arrivate due risposte a dir poco promettenti da due atlete diverse che, finalmente, potrebbero proiettare l’Italia in una nuova dimensione. In realtà, un piccolo antipasto era arrivato durante i Campionati Italiani 2024 andati in scena a Pinerolo nel dicembre scorso. Sul ghiaccio piemontese, specie nel segmento più corto, tutte le atlete in lizza avevano ben figurato, ottenendo punteggi ben al di sopra delle aspettative. A dieci mesi di distanza dalla rassegna tricolore, in quella che è considerata la pre-season a mandare un messaggio rilevante sono state Anna Pezzetta e Lara Naki Gutmann. Oasport.it - Pattinaggio artistico: è l’anno delle renaissance del singolo femminile italiano? Due indizi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La stagione 2024-2025 dipotrebbe siglare la rinascita del movimento. Nelle scorse settimane infatti sono arrivate due risposte a dir poco promettenti da due atlete diverse che, finalmente, potrebbero proiettare l’Italia in una nuova dimensione. In realtà, un piccolo antipasto era arrivato durante i Campionati Italiani 2024 andati in scena a Pinerolo nel dicembre scorso. Sul ghiaccio piemontese, specie nel segmento più corto, tutte le atlete in lizza avevano ben figurato, ottenendo punteggi ben al di sopraaspettative. A dieci mesi di distanza dalla rassegna tricolore, in quella che è considerata la pre-season a mandare un messaggio rilevante sono state Anna Pezzetta e Lara Naki Gutmann.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pattinaggio artistico : nelle coppie sarà una stagione in equilibrio precario. Gli azzurri vogliono stupire - . Così come la squadra italiana maschile, anche in questo caso si tratta di pattinatori dalle peculiarità e dallo stile molto diverso che, in tempi recenti, si sono ritagliati un importante spazio nel movimento, approfittando meglio di altri della temporanea assenza della compagine russa, ad oggi completamente ingiocabile nella specialità. (Oasport.it)

Calendario Skate America 2024 pattinaggio artistico : programma - orari e diretta tv - Dopo le prime gare di pre-season, inizia ufficialmente il Grand Prix, competizione itinerante che si apre come consuetudine con la tappa americana sul ghiaccio di Allen, in Texas. it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, il risultato e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. (Sportface.it)

Pattinaggio artistico - cosa aspettarsi dall’Italia maschile? Tra talento esperienza l’obiettivo è lo status - Rizzo è solito a puntare sulla qualità e sulla pattinata, Grassl spicca nella facilità d’esecuzione dei quadrupli, Frangipani rappresenta una potenza controllata, Memola l’equilibrio tra tecnica e gesto artistico, Circelli porta con sé una certa eleganza. Potrebbe essere un anno bellissimo. E la stagione 2024-2025 potrebbe offrire in tal senso l’occasione perfetta per sfoggiare davanti al mondo ... (Oasport.it)