Partono i lavori di ristrutturazione all'ospedale di Sulmona: investimenti per sei milioni di euro

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ospedale disi prepara a un notevole rinnovamento grazie a un progetto di adeguamento che coinvolgerà l’ala Bolino. Questa iniziativa, finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza , rappresenta un passo significativo per migliorare la qualità dei servizi sanitari offerti in questa struttura. L’azienda sanitaria ha già chiuso la fase preliminare e ha avviato le procedure necessarie per realizzare iprogrammati a scaglioni, a vantaggio di pazienti e personale medico. I, dal valore complessivo di seidi, si concentreranno sui reparti di Pediatria, Ostetricia e Ginecologia, nonché sul blocco parto e sull’operatorio, con una data prevista di termine fissata per il 2026.