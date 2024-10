Parte il progetto "Foce": la Provincia di Forlì-Cesena punta a rafforzare le competenze sui Fondi Europei (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con una giornata introduttiva di orientamento alle politiche e opportunità europee per gli enti territoriali, tenutasi questa mattina (mercoledì 16 ottobre) nella Sala Ex-Consiglio, la Provincia di Forlì-Cesena ha avviato il progetto “Foce: Formare e sviluppare le competenze del territorio di Forlitoday.it - Parte il progetto "Foce": la Provincia di Forlì-Cesena punta a rafforzare le competenze sui Fondi Europei Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con una giornata introduttiva di orientamento alle politiche e opportunità europee per gli enti territoriali, tenutasi questa mattina (mercoledì 16 ottobre) nella Sala Ex-Consiglio, ladiha avviato il: Formare e sviluppare ledel territorio di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arriva il progetto Youth Brindisi per l'imprenditorialità giovanile nella provincia - BRINDISI - Ha l’obiettivo di coinvolgere oltre mille giovani della provincia di Brindisi per dare vita a nuove imprese locali il progetto del Comune del capoluogo adriatico dal nome Youth Brindisi, finanziato dal Fondo Politiche Giovanili e gestito da Anci nell’ambito dell’avviso “Giovani e... (Brindisireport.it)

Progetto pilota “Sicurezza+” : protocollo tra Provincia e CFS - ), al fine di favorire la diffusione di buone prassi e di soluzioni innovative volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il progetto “Sicurezza +” mira a premiare e a valorizzare le azioni positive e le buone pratiche sulla sicurezza nei cantieri: un approccio alla sicurezza non sanzionatorio ma come opportunità, per favorire la diffusione di soluzioni innovative volte a ... (Anteprima24.it)

Progetto pilota “Sicurezza+” : firmato il protocollo d’intesa tra la Provincia di Avellino e il CFS - A sottoscrivere il patto per il Progetto Pilota “Sicurezza+”, il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, il presidente del CFS Antonio Prudente e il. . . Firmato a Palazzo Caracciolo il protocollo d’intesa tra la Provincia di Avellino e il Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia (CFS). (Avellinotoday.it)