Omicidio Giulia Tramontano, Impagnatiello capace di intendere e volere

L'esito della perizia su Alessandro Impagnatiello, accusato dell'Omicidio di Giulia Tramontano, aggrava ulteriormente la sua posizione

News sul caso Giulia Tramontano : Impignatiello in grado di intendere e volere - Leggi anche: Mbappé accusato di stupro in Svezia: la sua reazione La perizia è poi stata affidata gli psichiatri Pietro Ciliberti e Gabriele Rocca, che hanno chiesto 90 giorni di tempo per capire, anche attraverso il diario clinico e ulteriori indagini, “se Alessandro Impagnatiello all’epoca dei fatti fosse capace di intendere e volere” o “se la sua capacità fosse scemata”. (361magazine.com)

