Nello scooter, una pistola con 13 colpi e in casa, munizioni: patteggia e torna in libertà (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CAVALLINO - Ha chiuso il suo conto con la giustizia, patteggiando due anni di reclusione, Simone Caricato, il 24enne di Cavallino arrestato il 9 agosto scorso per la detenzione di munizioni, artifizi pirotecnici con oltre 23 chili di massa attiva e una pistola con caricatore inserito (dentro Lecceprima.it - Nello scooter, una pistola con 13 colpi e in casa, munizioni: patteggia e torna in libertà Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CAVALLINO - Ha chiuso il suo conto con la giustizia,ndo due anni di reclusione, Simone Caricato, il 24enne di Cavallino arrestato il 9 agosto scorso per la detenzione di, artifizi pirotecnici con oltre 23 chili di massa attiva e unacon caricatore inserito (dentro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In casa eroina, cocaina e marijuana: arrestati marito e moglie a Supersano - Ai domiciliari sono finiti T. G. (53 anni) e la moglie B. M., di 54 che sono stati trovati in possesso di 1,75 grammi di cocaina, 21 grammi di eroina (di cui 7 già confezionati in dosi), e 1,34 grammi ... (leccesette.it)