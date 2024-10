Anteprima24.it - Mussini e Earlington trascinano Avellino al successo contro Piacenza

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTerza vittoria stagionale per l’Basket. La formazione irpina nel quinto turno del campionato di Serie A2 batte al Pala Banca l’Assigecocon il punteggio finale di 83-92 (parziali 23-22; 24-24; 10-23 e 26-23). Protagonisti di serata per i biancoverdiautore di 25 punti econ 24. Quinta sconfitta di fila per la squadra di casa a cui non sono bastati i 20 punti di Filoni e 19 di Bradford. Con questosale a quota 6 punti in classifica. Domenica pomeriggio (ore 18) sui legni di casa del Pala del Mauro la squadra di coach Alessandro Crotti affronterà l’Unieuro Forlì. Il risultato maturatoregala – quindi – la terza vittoria in stagione per gli irpini.