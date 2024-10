Mostre, arte, Burraco per tutti e l'incontro con Toni Capuozzo: gli eventi del 16 ottobre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ecco gli eventi di oggi, mercoledì 16 ottobre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a eventi della giornata Arezzonotizie.it - Mostre, arte, Burraco per tutti e l'incontro con Toni Capuozzo: gli eventi del 16 ottobre Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ecco glidi oggi, mercoledì 16, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected] . È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI.Glidella giornata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incontri - mostre ed eventi : ecco cosa fare in città e in provincia - Ecco gli eventi di oggi, martedì 15 ottobre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI. Arezzo - Sarà il professor Fabio... (Arezzonotizie.it)

Un omaggio a Enrico Berlinguer e poi mostre - arte e cinema : gli eventi del 10 ottobre - Ecco gli eventi di oggi, giovedì 10 ottobre, nell'Aretino. . . È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI. it. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a redazione@arezzonotizie. Gli eventi di oggi Arezzo - Memoria. (Arezzonotizie.it)

Eventi a Napoli da giovedì 10 a domenica 13 ottobre : musica - concerti gratis - cinema - mostre - Scopri il programma ricco di appuntamenti a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, concerti gratis, e le ultime novità del cinema. Eventi a Napoli, cosa fare da giovedì 10 a domenica 13 ottobre. Per questo weekend sono previsti numerosi eventi a Napoli e in Campania da giovedì 10 a domenica 16 ottobre 2024 tra cui […]. (2anews.it)