Morca prima personale dell’artista pisano Yaner

L'associazione culturale Cantiere Sanbernardo di Pisa ospita tra le sue mura "Morca", prima personale dell'artista pisano Paul Yaner. Da stasera al 26 ottobre la suggestiva cornice della chiesa sconsacrata di via Pietro Gori raccoglie in mostra una serie di opere dell'autore, tra pittura, collage, fotografia di strada, graffiti e fumetti. Paul Yaner, nato negli anni 80, si forma come artista dipingendo sui muri nelle metropoli europee, americane e asiatiche a partire dai primi anni 2000. Il suo stile è una reinterpretazione in chiave contemporanea del classico lettering di matrice newyorkese, infatti nel 2019 viene ammesso nel prestigioso gruppo The Death Squad, una delle crew più importanti della storia del graffiti-writing, attivo a livello mondiale dal 1976.

