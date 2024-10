Mkhitaryan, a giugno sarà addio? Spunta una clausola sul contratto (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Henrikh Mkhitaryan ha da poco superato il traguardo delle cento presenze in nerazzurro e ha vissuto una stagione scorsa da stachanovista visto l'altissimo numero di partite disputate nonostante Ilnerazzurro.it - Mkhitaryan, a giugno sarà addio? Spunta una clausola sul contratto Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Henrikhha da poco superato il traguardo delle cento presenze in nerazzurro e ha vissuto una stagione scorsa da stachanovista visto l'altissimo numero di partite disputate nonostante

