Mistermovie.it - Mister Movie | Al Pacino rivela il suo amore eterno per Shrek

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ale la custodia di: un incontro tra due mondi Chi avrebbe mai immaginato che una leggenda del cinema come Alpotesse condividere un legame così simpatico e personale con, l’orco verde che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo? Eppure, è successo davvero durante un’intervista con la BBC, dove l’attore ha sorpreso tutti mostrando una custodia del telefono a tema. Un momento che ha lasciato sia il giornalista sia il pubblico senza parole, dimostrando che il fenomeno culturale legato al personaggio animato non conosce limiti. La storia dietro la custodia diDurante l’intervista per promuovere il suo nuovo libro Sonny Boy: A Memoir,hato casualmente la custodia del suo telefono, decorata con un collage di immagini di