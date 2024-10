Meret in dubbio contro l’Empoli, potrebbe rientrare contro il Lecce (Di mercoledì 16 ottobre 2024) la Repubblica – Meret in dubbio contro l’Empoli, potrebbe rientrare contro il Lecce L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulle condizioni di Alex Meret, L'articolo Meret in dubbio contro l’Empoli, potrebbe rientrare contro il Lecce proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Meret in dubbio contro l’Empoli, potrebbe rientrare contro il Lecce Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) la Repubblica –inilL’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulle condizioni di Alex, L'articoloinilproviene da ForzAzzurri.net.

Avellino - Genovese contro "Davvero" : "Non trasformerete la democrazia in un'oligarchia" - Il consigliere comunale di Avellino e leader del Patto Civico, Rino Genovese, ha rilasciato una dura replica agli attacchi provenienti dal gruppo "Davvero", rappresentato dall'assessore festiano. Genovese ha espresso con fermezza il suo pieno sostegno al sindaco Nargi e ha chiarito la posizione... (Avellinotoday.it)

Rinnovo Meret - aperti i colloqui : stabilito il prossimo incontro - la situazione - Non ci sono dubbi sul fatto che le parti vogliano venirsi incontro, nella speranza di riuscire a mettere in piedi una trattativa che possa portare vantaggi per entrambi. . Attualmente infortunato, Alex Meret resta al centro del progetto Napoli. L’entourage di Meret, dunque, proverà a strappare un prolungamento di altri tre anni rispetto all’attuale scadenza del contratto. (Spazionapoli.it)

Meret si allena ancora a parte. Spera di essere convocato per la partita contro l’Empoli (CorSport) - Spera di essere convocato per la partita contro l’Empoli (CorSport) sembra essere il primo su ilNapolista. Conte lavora in vista della trasferta del Castellani in attesa del rientro dei nazionali. L’ultimo ad unirsi al gruppo dovrebbe essere Olivera impegnato con il suo Uruguay contro l’Ecuador nella notte (italiana) tra martedì e mercoledì. (Ilnapolista.it)