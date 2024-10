Oasport.it - Medvedev soffre mentalmente Sinner e va fuori di testa: tra gesti di stizza e il servizio “da sotto”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) E ora si sbadiglia dalle parti di Sesto PusteriaNe è passata di acquai ponti da quell’incrocio nel Round Robin delle ATP Finals del 2021: Daniilopposto alla riserva che aveva preso il posto dell’infortunato Matteo Berrettini, ovvero Jannik. Una partita vinta dal russo 6-0 6-7 (5) 7-6 (8) dal significato relativo per lui, in quanto già qualificato alle semifinali, mentre per Jannik la strada era già preclusa. Prendendo in giro soprattutto il pubblico favorevole al pusterese,in un cambio di campo si lasciò andare a uno sbadiglio per far capire come per lui la partita fosse noiosa e priva di quella tensione che solitamente c’è per vincere a tutti i costi. Una reazione frutto anche del fatto che, in quel momento, il moscovita si sentisse superiore all’italiano.