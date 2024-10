Medvedev battuto da Sinner in un’ora, guadagna 21mila dollari al minuto (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il russo viene travolto a Riad nel ricchissimo torneo Six Kings Slam Daniil Medvedev 'lavora' un'ora e guadagna 1,5 milioni di dollari. Il russo gioca 69 minuti e perde nettamente contro Jannik Sinner nei quarti di finale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione di Riad. In Arabia Saudita, l'azzurro prende a pallate il Sbircialanotizia.it - Medvedev battuto da Sinner in un’ora, guadagna 21mila dollari al minuto Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il russo viene travolto a Riad nel ricchissimo torneo Six Kings Slam Daniil'lavora' un'ora e1,5 milioni di. Il russo gioca 69 minuti e perde nettamente contro Janniknei quarti di finale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione di Riad. In Arabia Saudita, l'azzurro prende a pallate il

Medvedev soffre mentalmente Sinner e va fuori di testa : tra gesti di stizza e il servizio “da sotto” - Non conterà per i riscontri ufficiali, ma nella sfida odierna del Six Kings Slam, torneo di esibizione di scena a Riad (Arabia Saudita) con compensi faraonici, la superiorità di Jannik ha mandato letteralmente fuori di testa il russo. twitter. . com/q8cRUEbEKl — Stand-by (@Solegiallorosso) October 10, 2024 Ebbene, dopo aver perso i primi sei scontri diretti, Sinner ha trovato la soluzione ... (Oasport.it)

Sinner strapazza Medvedev. In Arabia Saudita un montepremi da capogiro - In semifinale il numero uno al mondo incontrerà Djokovic. 'AGI - Jannik Sinner ha battuto Danil Medvedev in due soli set con il punteggio di 6-0 e 6-3 in un'ora e otto minuti, e si è aggiudicato il passaggio alla semifinale del Six Kings Slam, in Arabia Saudita. . Non è la prima volta che il grande tennis sbarca in Arabia Saudita. (Agi.it)

Medvedev battuto da Sinner in un'ora - guadagna 21mila dollari al minuto - (Adnkronos) – Daniil Medvedev 'lavora' un'ora e guadagna 1,5 milioni di dollari.