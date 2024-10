Medici pronti allo sciopero. Schillaci: “Nessun taglio alla Sanità”. Schlein: “Non siamo stupidi” (VIDEO) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Altro che tassa sugli extraprofitti e risorse per la Sanità pubblica. È il solito gioco delle tre carte, come se gli italiani fossero stupidi”. Elly Schlein continua a non mandarle a dire al governo. Dopo l’affondo contro Giorgia Meloni in merito a quel che ha dichiarato di recente sulle tasse, la segretaria del Pd interviene sugli effetti che avrebbe la manovra sul personale sanitario. “Anche oggi il governo ci dà una buona dose di propaganda quotidiana. Annunciano 3,7 miliardi in più sulla Sanità pubblica, ma la verità è che per il 2025 mettono soltanto 900 milioni che si aggiungono al miliardo già stanziato. Quindi meno della metà di quello che hanno già stanziato, di certo non i 4 miliardi che noi chiedevamo per fare nuove assunzioni e abbattere per davvero le liste d’attesa”. afferma Schlein in un VIDEO pubblicato sui social. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Altro che tassa sugli extraprofitti e risorse per lapubblica. È il solito gioco delle tre carte, come se gli italiani fossero”. Ellycontinua a non mandarle a dire al governo. Dopo l’affondo contro Giorgia Meloni in merito a quel che ha dichiarato di recente sulle tasse, la segretaria del Pd interviene sugli effetti che avrebbe la manovra sul personale sanitario. “Anche oggi il governo ci dà una buona dose di propaganda quotidiana. Annunciano 3,7 miliardi in più sullapubblica, ma la verità è che per il 2025 mettono soltanto 900 milioni che si aggiungono al miliardo già stanziato. Quindi meno della metà di quello che hanno già stanziato, di certo non i 4 miliardi che noi chiedevamo per fare nuove assunzioni e abbattere per davvero le liste d’attesa”. affermain unpubblicato sui social.

