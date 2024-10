Inter-news.it - Lukaku quand’era all’Inter: «Dopo Qatar ho pianto ogni giorno!»

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Romelu, oggi al Napoli, ha parlato del suo rapporto con il Belgio. L’ex giocatore dell’Inter ritorna sul pessimo Mondiale in. DEPRESSIONE – Romelu, parlando al podcast “Amici di Sport”, è ritornato sul Mondiale del 2022 quando ancora giocava nell’Inter: «Spero di riscoprire la passione di giocare per la Nazionale, che il fuoco mi bruci nuovamente per i Red Devils.ilhoper settimane. Il prossimo obiettivo con i Red Devils è il Mondiale tra due anni e sembra ancora lontanissimo. Voglio davvero tornare in Nazionale con buone sensazioni e assumere un ruolo di leadership. Non ho mai pensato alla depressione, ma hoper settimane. Anche in vacanza. Thierry Henry mi chiamava tre volte al. Mia madre e i miei figli erano a Milano, ma non avevo energie. Avevo bisogno di stare da solo per un po’».