L’Ital-Empoli di Spalletti Da Di Lorenzo a Vicario Sono tutti passati da qui

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Minuto 74 di Italia-Israele, Daniel Maldini subentra a Raspadori. Oltre a scrivere una pagina di storia della Nazionale con la terza generazione della famiglia in azzurro, il fantasista del Monza è anche il settimo calciatore exa entrare sul terreno di gioco. E solo per la contemporanea sostituzione di Dimarco non rimangonoinsieme in campo. Oltre ai due già citati, infatti, figuranotra i pali, Di, per altro autore di una doppietta, in difensiva con la fascia di capitano, Cambiaso largo a destra e Frattesi (anche lui a segno) e Ricci (entrato dopo l’intervallo per Fagioli) in mezzo al campo. Certo, nonhanno lasciato un impronta indelebile nella loro avventura al Carlo Castellani-Computer Gross Arena ma certifica come dalle parti di Monteboro di giovani se ne intendano.