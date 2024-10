L’innovazione nella terapia dell’HIV: il futuro della long acting in Campania (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La terapia antiretrovirale a lunga durata d’azione, nota come long acting, sta emergendo come un’opzione altamente efficace nella gestione dell’HIV, apportando significativi cambiamenti nella qualità della vita dei pazienti. Durante il recente convegno “Le malattie infettive nel setting del paziente immunocompromesso” tenutosi a Napoli, il professor Paolo Maggi, docente presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, ha esposto i numerosi vantaggi di queste terapie innovative. Nonostante i progressi, tuttavia, permangono delle sfide riguardo all’accesso a queste cure all’avanguardia, specialmente in Campania, dove i tassi di nuove diagnosi restano stabili. Gaeta.it - L’innovazione nella terapia dell’HIV: il futuro della long acting in Campania Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Laantiretrovirale a lunga durata d’azione, nota come, sta emergendo come un’opzione altamente efficacegestione, apportando significativi cambiamentiqualitàvita dei pazienti. Durante il recente convegno “Le malattie infettive nel setting del paziente immunocompromesso” tenutosi a Napoli, il professor Paolo Maggi, docente presso l’Università degli StudiLuigi Vanvitelli, ha esposto i numerosi vantaggi di queste terapie innovative. Nonostante i progressi, tuttavia, permangono delle sfide riguardo all’accesso a queste cure all’avanguardia, specialmente in, dove i tassi di nuove diagnosi restano stabili.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

PharmaMar annuncia risultati positivi e statisticamente significativi in termini di sopravvivenza globale e sopravvivenza libera da progressione per la combinazione di Zepzelca® (lurbinectedina) e Atezolizumab nella terapia di mantenimento di prima linea per il tumore del polmone a piccole cellule in stadio esteso - I dati preliminari sulla sicurezza dello studio in corso sono coerenti con i profili di sicurezza noti di lurbinectedina e atezolizumab, senza nuovi segnali di sicurezza osservati nel braccio di combinazione. Inoltre, dispone di una pipeline di farmaci candidati e di un solido programma di R&S in campo oncologico. (Liberoquotidiano.it)

L'onoterapia : il potere terapeutico dell’asino nella cura del benessere psico-fisico - Negli ultimi anni, l’attenzione verso le terapie assistite con gli animali, pet therapy, è cresciuta notevolmente. Tra queste, l’onoterapia, o terapia con l’asino, ha dimostrato di essere un efficace supporto per il trattamento di diverse condizioni psico-fisiche. L’asino, un animale spesso... (Veronasera.it)

L'onoterapia : il potere terapeutico dell’asino nella cura del benessere psico-fisico - Negli ultimi anni, l’attenzione verso le terapie assistite con gli animali, pet therapy, è cresciuta notevolmente. Tra queste, l’onoterapia, o terapia con l’asino, ha dimostrato di essere un efficace supporto per il trattamento di diverse condizioni psico-fisiche. L’asino, un animale spesso... (Udinetoday.it)