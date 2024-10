L’influenza aviaria: preoccupazioni negli Stati Uniti e calma in Italia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’influenza aviaria continua a destare preoccupazione a livello globale, con esperti che avvertono su possibili sviluppi futuri in vista di un aumento dei casi negli esseri umani. Matteo Bassetti, rinomato infettivologo, ha recentemente sollevato il problema sottolineando l’emergenza del virus avicolo negli Stati Uniti, dove i casi recenti hanno suscitato allerta. Al contempo, in Italia, il Direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, Francesco Vaia, ha rassicurato la popolazione, affermando che al momento non ci sono segnali allarmanti nel paese. L’aumento dei casi di influenza aviaria negli Stati Uniti negli ultimi sette mesi, gli Stati Uniti hanno registrato un incremento significativo dei casi di influenza aviaria tra gli esseri umani, con oltre 20 segnalazioni. Gaeta.it - L’influenza aviaria: preoccupazioni negli Stati Uniti e calma in Italia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittercontinua a destare preoccupazione a livello globale, con esperti che avvertono su possibili sviluppi futuri in vista di un aumento dei casiesseri umani. Matteo Bassetti, rinomato infettivologo, ha recentemente sollevato il problema sottolineando l’emergenza del virus avicolo, dove i casi recenti hanno suscitato allerta. Al contempo, in, il Direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, Francesco Vaia, ha rassicurato la popolazione, affermando che al momento non ci sono segnali allarmanti nel paese. L’aumento dei casi di influenzaultimi sette mesi, glihanno registrato un incremento significativo dei casi di influenzatra gli esseri umani, con oltre 20 segnalazioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Influenza aviaria - l’Italia dei nuovi focolai ha paura di cosa accade negli Usa. L’esperto : “Trasmissione tra umani? Scenario non è impossibile” - Si sta investigando sulle possibili origini dell’infezione ma, di fatto, non c’è nessuna evidenza di contaminazione o di passaggio di infezione da uomo a uomo, né tra familiari né tra gli operatori sanitari, di cui pure si è parlato nei giorni scorsi, perché alcuni accusavano sintomi riconducibili al virus. (Ilfattoquotidiano.it)

Influenza aviaria - possibile focolaio umano negli Usa - I focolai di influenza aviaria tra persone sono estremamente rari, poiché fino ad oggi il virus è stato principalmente trasmesso in contesti di stretto contatto con uccelli infetti. La preoccupazione degli esperti Secondo quanto riportato dal New York Times, il Dr. James Lawler, co-direttore del Global Center for Health Security dell’Università del Nebraska, ha espresso preoccupazione: ... (Thesocialpost.it)

Influenza aviaria negli Stati Uniti - un primo possibile focolaio umano in Missouri - Sei operatori sanitari avrebbero contratto l'influenza aviaria da un paziente risultato positivo in Missouri senza aver avuto contatti diretti con uccelli infetti. Continua a leggere . L'ipotesi non è ancora stata ufficialmente confermata, così come fa sapere il Centers for Disease Control and Prevention, ma se così fosse si tratterebbe del primo "focolaio" di contagio tra persone negli Usa. (Fanpage.it)