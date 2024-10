Legge sul bullismo, l’allarme di Telefono Azzurro: “Mancano i decreti attuativi, non è stato ancora convocato un tavolo tecnico” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il suicidio dello studente 15enne vittima di bullismo ha scosso profondamente l'opinione pubblica, evidenziando un fallimento collettivo nel riconoscere e affrontare il dolore dei giovani. L'articolo Legge sul bullismo, l’allarme di Telefono Azzurro: “Mancano i decreti attuativi, non è stato ancora convocato un tavolo tecnico” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il suicidio dello studente 15enne vittima diha scosso profondamente l'opinione pubblica, evidenziando un fallimento collettivo nel riconoscere e affrontare il dolore dei giovani. L'articolosuldi: “, non èun” .

La nuova legge sul bullismo - Caffo (Telefono Azzurro) : “Misure operative e collaborative indispensabili” - it - ha sottolineato l’importanza di trasformare questa normativa in azioni concrete, coinvolgendo scuola e sport per affrontare il problema. L'articolo La nuova legge sul bullismo, Caffo (Telefono Azzurro): “Misure operative e collaborative indispensabili” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Bullismo e cyberbullismo. La legge che tutela le vittime - Vengono inoltre incrementate le risorse per campagne informative di sensibilizzazione e viene demandata ai singoli istituti l’adozione di un codice interno per la prevenzione e il contrasto delle pratiche bullizzanti e alle regioni la predisposizione di servizi di sostegno psicologico. . La nuova normativa, infine, ha istituito per il 20 gennaio di ogni anno la “Giornata del rispetto”, che ... (Quotidiano.net)