La zona dell’ Alberino | Posto bello e tranquillo Ma la manutenzione non c’è

A prima vista ha un colpo d'occhio immediato dettato dal colore delle abitazioni, che rimane subito nella memoria: arancione. Le tante strutture a mattoncini e costituiscono un vero quartiere, distintivo per la città. La zona dell'"Alberino", com'è conosciuta da tutti. All'interno, indicata dall'insegna, si trova la galleria commerciale Grieg: a due passi e nel mezzo tra il centro storico ed i campi che si affacciano sull'Ombrone. Tanti vantaggi quelli offerti dal quartiere e galleria, che è a portata di cittadino, dei ragazzi, che frequentano la zona visti i campi sportivi limitrofi, la chiesa, piazza Barzanti e la ciclabile. Ecco, proprio sulla ciclabile che si riscontra uno dei problemi, ovvero la mancanza di cura delle palme che ormai hanno invaso la pista rendendola impraticabile. E non ci sono neanche i cestini portarifiuti. Un'area un po' dimenticata, dicono i residenti.

