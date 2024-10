Gaeta.it - La v edizione delle Olimpiadi e Acropoli dei Saperi: un ponte tra scienza e umanesimo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha concluso con passione la giornata inaugurale della Vdei". In questa manifestazione, il cui tema centrale è "La metamorfosi culturale come paradigma evolutivo", si è sottolineato l'importante necessario incontro tra cultura scientifica e cultura umanistica. Questaè particolarmente significativa perché, oltre a rappresentare un luogo di apprendimento, punta a coinvolgere attivamente le nuove generazioni in un dialogo costruttivo tra diversi. Il significato del progetto culturale Il progetto, rivolto alle scuole secondarie di II grado, è frutto di una collaborazione tra l'Università Federico II di Napoli e il Polo Culturale Pietrasanta ETS.